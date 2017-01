Tevez se despidió de los hinchas: "es difícil decir que ya no soy jugador del club que amo"

El crack continuará su carrera en el fútbol chino. Video.

BUENOS AIRES.- El ídolo de Boca Carlos Tevez se despidió hoy de los hinchas con un video en el que agradeció "todo el cariño" que le dieron y aseguró que "no es facil tomar la decisión" de irse del club "y tampoco es facil comunicarlo".

Por fin, llegó desde Dubai el mensaje de #despedida de #tevez. "No podía estar al 99%". #carlitos @bocajrsoficial @telefenoticias Un vídeo publicado por Miguel Bossio (@miguebossio) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 6:09 PST

"Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es facil tomar la decisión que he tomado y tampoco es facil comunicarlo", comenzó Tevez el video de un minuto en la red social Instagram.

"Es dificil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron", finalizó Tevez, quien después de su luna de miel viajó hacia China para sumarse a Shanghai Shenhua, informó DyN.