Messi iguala la marca de Koeman en tiros libres convertidos con el Barcelona

Ambos anotaron 26 de falta directa. De los últimos 12 partidos oficiales con su equipo, La Pulga anotó 21 tantos.

De su enorme repertorio técnico, Lionel Messi comenzó 2017 sacándole el jugo a esa pegada exquisita para convertir tiros libres. El de esta tarde, en el Camp Nou, abajo contra un palo para soprender a Gorka Iraizoz, el arquero del Athletic de Bilbao, que ya había sido su "víctima" en San Mamés una semana atrás.

Hoy, el rosarino dejaba su sello goleador en el 3-1 que le permitió al Blaugrana avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, que lo tiene como campeón reinante. Y este domingo, por la Liga española, cuando la derrota del cuadro culé parecía inevitable ante el Villarreal, La Pulga inventó otro disparo fantástico para dejar el resultado 1 a 1.

Messi no para de asombrar. Y en este rubro, el de tiros libres, igualó con 26 conquistas el récord del alemán Ronald Koeman, que lideraba este renglón como máximo anotador de faltas directas en el Barcelona.

Sus números son demoledores: lleva ya señalados 510 goles con la camiseta del Barça, entre partidos oficiales y amistosos. Y su aportación anotadora se agiganta si se tiene en cuenta un dato llamativo: de los últimos 21 goles que logró el equipo de Luis Enrique, 12 fueron obra de Messi.

El técnico, después el encuentro, dejó esta definición sobre Leo: "Messi no me recuerda a naide, porque no hay nadie mejor que él. Hace mejor a todos".





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Messi amplía sus golazos de falta. ¿Quieres repasar sus 25 primeros?<br>