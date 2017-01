Hourcade: "nunca me burlaría de los All Blacks"

El entrenador de Los Pumas aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas cuando se refirió al "haka" del equipo neozelandés a lo largo de la historia.

Daniel Hourcade, entrenador de Los Pumas, quedó en el ojo de la tormenta cuando, en una distendida entrevista que brindó al programa radial "De Caño Vale doble", sostuvo entre risas que los All Blacks parecían "unos payasos" al realizar el tan conocido "haka" en la previa de cada partido.

Sus palabras, pese al tono y contexto de las mismas (el DT habló de la evolución de la danza y de que la misma se volvió una costumbre de puro márketing), se malinterpretaron y el "Huevo" fue duramente criticado. Por tal motivo, el tucumano aclaró la situación y le explicó sus dichos a LA GACETA.

"Quiero dejar en claro que no fue como lo pusieron los medios. Yo jamás diría una cosa como esa, con el sentido en que dicen que lo dije. Me hablaron de un programa de radio de C5N, me preguntaron del haka y yo les hablé sobre la evolución del haka; como que hoy es mucho más marketinero que a principios del siglo pasado, a eso me refería. No lo dije en el sentido de descalificarlos, para nada. Nunca me burlaría de los All Blacks, eso sería una falta de respeto y nunca haría semejante cosa con el mejor equipo del mundo. ¡Tendría que estar loco! De hecho, antes de eso dije que Nueva Zelanda es el único país que puede armar cuatro selecciones y ganarle a cualquiera. Medio que no tendría sentido si yo pensara que son unos payasos. Simplemente malinterpretaron lo que yo dije, y me parece una brutalidad".