Agremiados insiste en que el fútbol argentino no debe reiniciarse debido a la crisis

El secretario general, Sergio Marchi, sostuvo que sería una irresponsabilidad que los campeonatos arranquen en febrero por las grandes deudas de los clubes con los jugadores.

BUENOS AIRES.- El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó que sería irresponsable reiniciar los campeonatos de fútbol con las abultadas deudas que los clubes mantienen con los jugadores.

"Sería una gran irresponsabilidad jugar en este marco de deuda. Hoy no empieza porque no hay condiciones mínimas", señaló Marchi en diálogo con TyC Sports. Posteriormente, el responsable del gremio de los futbolistas agregó que los números y el volumen de la deuda son muy importantes. "A eso lo hemos manifestado por escrito tanto a la AFA como al Ministerio de Trabajo", avisó.

El último conflicto desatado por la falta de pago de los salarios tuvo lugar esta mañana, cuando el plantel de Banfield decidió no entrenarse. "Hay clubes que la van a poder resolver y clubes que no las van a poder resolver, y si alguno no fue afectado con esta tendencia va a ser afectado", puntualizó Marchi.

El titular de FAA expresó que son los clubes de Primera División los que están más endeudados, y no los de otras categorías como se informó: "el ochenta por ciento (de la deuda) pertenece a Primera División. Las categorías inferiores tienen contratos más pequeños, y por eso la deuda es más controlable".