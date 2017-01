Perdían por 14 puntos y en un minuto consiguieron una remontada épica

Nevada Wolf Pack y New México Lobos, ambos de la liga universitaria de Estados Unidos, jugaron uno de los partidos más espectaculares de la historia de la NCAA, luego de que en solo 70 segundos, un equipo remontara 14 puntos.

Con un poco más de un minuto por jugar, Nevada caía por una diferencia practicamente imposible, pero a puro triple logró igualar el encuentro a 94 y llevar el juego a tiempo extra, gracias al tremendo aporte de Marcus Marshall de 22 años.

En el alargue el que se vestiría de héroe sería Jordan Caroline, de 20, ya que gracias a un agónico tiro de tres puntos decretó el 105-104 para Nevada, además de conseguir 45 puntos en 43 minutos de juego.

