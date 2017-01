Pronósticos cumplidos: Cristiano Ronaldo ganó el premio al mejor futbolista de 2016

PREMIOS "THE BEST"

La FIFA le entregó el galardón al portugués, que a fines del año pasado conquistó el "Balón de Oro". El Equipo Ideal.

FÚTBOL-THE BEST/ ZUICH.- El astro portugués Cristiano Ronaldo se adjudicó hoy el nuevo premio The Best al mejor futbolista del mundo en 2016, por encima del argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann, los otros ternados para la gala que la FIFA organizó hoy en la ciudad de Zürich.

De esta manera, se cumplieron los vaticinios que daban como aplio favorito al astro portugués, que a fines del año pasado había conquista el premio "Balón de Oro", ahora patrocinado exclusivamente por la revista France Football.

Los capitanes y seleccionadores de todo el mundo votaron en esta y revalidaron el gran momento de CR7 que en la pasada temporada obtuvo, además, la Eurocopa con Portugal y la Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes con el Real Madrid.

También la “Casa Blanca” dominó la elección del 11 ideal, que quedó así conformado: Arquero: Neuer (Bayern / Alemania)

Defensores: Alves (Barcelona y Juventus / Brasil), Piqué (Barcelona / España), Ramos (Real Madrid / España) y Marcelo (Real Madrid /España)

Volantes: Modric (Real Madrid / Croacia), Kroos (Real Madrid / Alemania), Iniesta (Barcelona / España)

Delanteros: Messi (Barcelona / Argentina), Suárez (Barcelona / Uruguay), Cristiano (Real Madrid / Portugal)