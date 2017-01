Maradona, Batistuta y el presidente de la FIFA disputaron un partido bajo la nieve

ANTESALA DE LOS PREMIOS THE BEST

Con -3°C en Suiza, participaron del "Juego de las Leyendas". También estuvieron Aimar y Trezeguet.

SUIZA.- Con tres grados bajo cero y rodeado de nieve, Diego Maradona junto al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino compartieron equipo en el Juego de las Leyendas que compartieron célebres futbolistas, entre ellos Gabriel Batistuta, Pablo Aimar y David Trezeguet, y dirigentes de distintas confederaciones continentales.

En otro gesto de los que viene teniendo para con Maradona, Infantino compartió el equipo, en el mini torneo realizado en el campo de FIFA en Zurich. En ese mismo equipo jugó el dirigente uruguayo Wilmar Valdez, el que estuvo a cargo la transición en la CONMEBOL, luego de que la Justicia dispusiera la detención del paraguayo Juan Angel Napout.





En otro equipo jugó el actual presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez, con quien Infantino podría tener algún encuentro parea tratar el tema AFA.

Este juego de Leyendas se dio en la previa de la ceremonia The Best, en la que FIFA entregará el premio al mejor jugador de 2016. FIFA ya no tiene contrato con la revista France Foot Ball, creadora del premio Balón de Oro, que en diciembre hizo entrega del galardón al portugués Cristiano Ronaldo.

La presencia de los dirigentes sudamericano también conlleva el interrogante si la CSF aceptará hacer una eliminatoria junto a la CONCACAF para el Mundial 2026, para el cual mañana se definirá si tendrá 48 equipos. (DYN-ESPECIAL)