Messi será el gran ausente en la entrega de los premios The Best

Cristiano Ronaldo es el favorito. Tampoco viajaron Piqué, Iniesta y Suárez.

BARCELONA, España.- El astro argentino Lionel Messi no asistirá a la gala de los premios The Best, que entregará hoy la FIFA en la ciudad de Zúrich, confirmó su club, Barcelona de España.

El motivo de la ausencia será "priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club (por la Copa del Rey)", justificó la entidad catalana mediante un comunicado.

La decisión prácticamente devela que el ganador del premio al mejor "Jugador de la FIFA 2016" será el portugués Cristiano Ronaldo, que en diciembre pasado también se adjudicó el Balón de Oro que volvió a quedar exclusivamente a cargo de la revista France Football.

El astro de Real Madrid quedó como el gran favorito de la terna, que completa el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), después de ganar el año pasado con su club la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de la Eurocopa con el seleccionado de Portugal.

Messi es el futbolista que más veces ganó el premio al mejor jugador del mundo en una temporada con la conquista de cinco Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015), pero Cristiano Ronaldo puede alcanzarlo hoy en caso de apropiarse de The Best, pero con la salvedad que dos premios corresponderán a la misma temporada porque en 2016 también ganó el Balón de Oro como lo hizo en 2008, 2013 y 2014.

El desplante de Barcelona a la FIFA fue genérico porque tampoco viajarán a Zúrich el defensor Gerard Piqué, el mediocampista Andrés Iniesta y el delantero uruguayo Luis Suárez, quienes fueron incluidos en el equipo ideal de la FIFA 2016.

El club "Blaugrana" estará representado en la gala por el presidente Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, el director de Deportes Profesionales Albert Soler, el director de fútbol Raúl Sanllehí, el CEO Óscar Grau y el secretario técnico del primer equipo Robert Fernández.

Barcelona recibirá este miércoles a Atlético de Bilbao en la revancha de una serie de octavos de final de la Copa del Rey, cuyo encuentro de ida perdió el pasado jueves por 2-1 como visitante.