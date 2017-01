Inicio > Fútbol > BALÓN DE ORO

Cristiano Ronaldo: "es más difícil ganar con Portugal que ganar con Argentina, Brasil o Alemania"

Cristiano Ronaldo le ofrendó su cuarto Balón de Oro hoy a la hinchada "Merengue". FOTO DE REUTERS ampliar (1 foto)

Lo afirmó en una entrevista con la revista inglesa Four Four Two. Javier Clemente dice que CR7 "debería estar contento con ser el número dos del mundo".