FIFA analiza unir las Eliminatorias de Conmebol y la Concacaf

El martes, el máximo organismo del fútbol analizará en Zurich si aumenta el número de equipos de 32 a 48.

BUENOS AIRES.- Gianni Infantino, actual mandamás de la FIFA, viene proponiendo una ampliación de cupos para los seleccionados nacionales que disputen la Copa del Mundo. De los 32 actuales, proyecta elevar el número a 48, lo que implicaría un cambio de formato especialmente en la fase de Eliminatorias.

Al respecto, se afirma que en el transcurso de la semana que finaliza, en la sede de Zurich se analizó la unificación de de Conmebol y Concacaf para determinar las clasificaciones.

En principio. la ampliación del número implicaría más cupos para América y se clasificarían ocho de los 10 combinados pertenecientes a la Conmebol por lo que se busca darle una vuelta de tuerca al asunto fusionando a esos equipos con los de la Concacaf.

Si se aprueba el Mundial de 48 equipos, se incrementaría la cantidad de partidos a disputarse, de los 64 actuales a 80, y el costó subiría a U$S 325 millones, pero se espera que los ingresos por derechos de televisación aumentarían U$S 505 millones y los de marketing USS 370 millones.

El esquema de Infantino encunetra grandes resistencias, especialmente en el Viejo Mundo. El presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA, por sus siglas en inglés), el alemán Karl-Heinz Rummenigge, reiteró su rechazo a los planes de la FIFA.

"No he cambiado de opinión sobre este tema. Un Mundial de 48 equipos es la señal equivocada. Acá lo único que importa son los motivos políticos, no el deporte", se quejó el directivo del Bayern Múnich en declaraciones que recoge hoy la revista "Sport Bild".

"No entiendo la necesidad de cambiar un formato de éxito con 32 equipos, que ha sido aceptado por la hinchada en todos los aspectos", criticó.

El Consejo de la FIFA, el organo ejecutivo de la federación internacional, abordará en su reunión del martes en Zúrich la posibilidad de incrementar el número de participantes mundialistas. (Especial-DPA)