Con Messi, Neymar y Suárez, Barcelona visita al Bilbao

BARCELONA.- Las estrellas del Barcelona acaban prácticamente de llegar de sus vacaciones de Navidad, pero el entrenador del Athletic de Bilbao no espera concesiones en el clásico copero que mide a los dos históricos clubes españoles en la ida de los octavos de final que se jugará desde las 17.15 en San Mamés. El encuentro podrá ser seguido por TV en los canales 610/1610 HD DirecTV Sports.

"Me encantaría que vinieran desenchufados, pero del todo", dijo Ernesto Valverde con una sonrisa en los labios. "Pero no lo sé, no conozco a los jugadores y no sé cómo vuelven, es algo que tiene que decidir su entrenador".

Pero Luis Enrique no le dará el gusto a su par y anunció entre los titulares al temible tridente ofensivo compuesto por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. Las estrellas sudamericanas del Barcelona tuvieron además vacaciones extra, pues mientras sus compañeros regresaron a los entrenamientos el 30 de diciembre, los miembros del temible tridente azulgrana, además del central Javier Mascherano, aterrizaron en España apenas el lunes.

"Pues sí, han podido disfrutar de bastantes días de vacaciones. Todos lo hemos hecho", advirtió hoy el técnico azulgrana. "Pero que tengan vacaciones no implica que no tengan preparación. Todos se han llevado sus tareas físicas. Y estoy gratamente impresionado de cómo han vuelto. Están mejor de cómo se habían ido", agregó.

El equipo catalán es históricamente el más exitoso con 28 títulos de Copa, el último de ellos precisamente el año pasado después de dejar al Athletic eliminado en cuartos. Los vascos han ganado 23 trofeos, pero el último data de 1984.

Últimamente, además, el club de Bilbao ha tropezado siempre frente al Barcelona, que lo derrotó en las finales de 2009, 2012 y 2015. (DPA)