La marea del Dakar deja Tucumán y avanza rumbo a Jujuy

Las motos, los autos, los cuatriciclos y los camiones abandonaron el hipódromo capitalino durante la madrugada rumbo a Jujuy para dar inicio a la tercera etapa del Rally Dakar, en lo que será el penúltimo especial en Argentina antes de cruzar a Bolivia. La etapa cuenta con un total de 780 kilómetros, de los cuales 364 kilómetros son cronometrados.

La locura se apoderó de cientos de fanáticos, que ayer por la tarde aguardaron la llegada de los pilotos en plena siesta tucumana, con más de 41°. El grueso del público, sin embargo, recién apareció por vivac a la tarde-noche.

