Escuchá las palabras del Indio Solari para Riquelme

El líder de "Los Redondos", fanático de Boca, habló del 10 para un documental que se estrenará en el próximo festival de cine independiente.

BUENOS AIRES.- "Ya he escrito mi mirada de cómo jugabas vos al fútbol, no soy técnico pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego". Las palabras de Carlos Alberto Solari para Juan Román Riquelme formarán parte del documental de Sebastián De Caro que se estrenará este año en el festival de cine independiente.

El "Indio" es un reconocido hincha de Boca y admirador del 10 y sus declaraciones suman adeptos tan futboleros como él. Escuchálo: