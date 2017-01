La confesión de Cristiano Ronaldo: "A mi hijo le dicen que hay otro mejor que su papá"

El portugués se sinceró durante una entrevista donde cuenta detalles de su vida privada.

Cristiano Ronaldo mostró su lado más íntimo durante una entrevista con la televisión egipcio, donde habló de la educación de su hijo, de la fama y la fortuna.

"Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por su puesto Cristiano va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz, a veces igual la gente le dice, 'Tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá', pero él sabe lidiar con eso", expresó el goleador del Real Madrid sobre la relación especial que lo une con su hijo de seis años.

"Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo a Cristiano: 'Sé tú mismo, sé educado'. Lo más importante para mí es la educación, eso es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien", continuó destacando CR7 sobre su pequeño.

La charla con el programa On E continuó sobre la relación de Ronaldo con el dinero, algo que según cuenta, no es lo más importante de su vida: "Para mí no es lo más importante. Por supuesto cuando eres futbolista es algo muy importante para lo que vas a hacer después del fútbol, para tu independencia. Así que veo el dinero así, algo para ser cómodo cuando acabas como futbolista".

"La gente que no me conoce dice cosas que no son verdad. No es ningún problema para mí. Siempre digo: la gente a la que realmente quiero, me quiere también, porque conocen mi forma de ser. Cuando me siento cómodo, cuando es una entrevista agradable, sonrío", aseguró el delantero sobre las cosas que se dicen de él en los medios.

