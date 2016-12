Riquelme se prepara para volver a jugar y Boca se ilusiona

El ídolo habló y confesó que volverá a las canchas. Los hinchas se esperanzan con su regreso a La Ribera.

BUENOS AIRES.- Juan Román Riquelme reapareció y habló de todo. El ídolo de Boca, que por estas horas sufre la partida a China de Carlos Tevez, agarró el micrófono y le dio esperanzas a todos.

"Voy a jugar este año. Si Dios quiere en Diciembre va a ser el partido despedida. Voy a ponerme a preparar todo", anticipó el 10 al que todos quieren de vuelta. Román dejó frases para todos los gustos que fueron un verdadero regalo de fin de año para los más fanáticos.

"Al hincha de Boca lo quiero y los extraño y siempre lo voy a extrañar. Me han dado más de lo que merezco".

"El hincha de otro equipo me respeta mucho y el hincha de Boca, mucho más".

"Nunca me quise ir de Boca. Es el club más grande del mundo".

"Yo no juego a la pelota hace mucho, que me demuestren cariño me pone muy feliz".

"Boca me dio todo, soy lo que soy gracias a ese club. Tengo tres Libertadores de las seis que tiene el club".

"Cuando controlan mal o cuando la pasan mal me enojo. Soy hincha y quiero que mi equipo juegue bien y gane".

"Que Carlitos disfrute a donde vaya a jugar. Le deseo lo mejor. Yo como hincha deseo que Guillermo, junto con Gustavo, armen un gran equipo y puedan jugar bien y que me alegren como hincha".

"Boca me dio una vida increíble y cumplí todos los sueños que tuve. Extraño al hincha de Boca, me dieron cosas inolvidables".

"Amo mi club, yo soy Riquelme por Boca. Boca no me quitó nada, me dio más de lo que yo merezco. Yo jugaba para que el hincha de Boca esté contento".