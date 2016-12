Clubes en crisis: "no están dadas las condiciones para que se reanude el torneo"

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados sostienen que sería una irresponsabilidad largar los campeonatos cuando los clubes pasan por tan mala situación económica.

BUENOS AIRES.- El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, aseguró que hoy el torneo de Primera División no podría reanudarse por la grave crisis económica que atraviesan los clubes.

"No están dadas las condiciones para que se reanude el torneo, por cómo están económicamente los clubes en este momento. Sería una gran irresponsabilidad que eso ocurriera", advirtió Marchi.

"Hay deudas salariales con los jugadores, con los empleados, entrenadores, proveedores. No hay un horizonte claro de lo que percibirán en el futuro. No se puede reiniciar la competencia", reiteró el dirigente. Y continuó: "Habíamos hablado de esto con el Comité de Regularización de la AFA y el Ministerio de Trabajo, que debe intervenir porque están en juego las fuentes laborales".

Marchi además explicó que muchas situaciones se conjugaron para llegar a esto. "Un acta y un compromiso que no se cumplieron. Y varios clubes que no hicieron las cosas bien, que armaron muy mal sus presupuestos", puntualizó. "Ahora si llega el dinero, ¿qué van a hacer las instituciones? ¿Cómo van a armar sus presupuestos si no saben cuánto y cómo van a cobrar? Escucho que hablan de refuerzos y no cumplieron aún con los contratos que vencen el 31 de diciembre", consideró.

"Pero también hay clubes que sí hicieron las cosas bien y no cobraron el dinero que les corresponde. Todo está mal", sentenció. Marchi, por último, afirmó que los derechos televisivos deberían "licitarse"; que los trabajadores del fútbol tienen que resolver situaciones inherentes a sus funciones; y dejó en claro que hoy por hoy falta "una dirigencia fuerte" en el fútbol argentino.

"Hay que discutir la plataforma económica de cómo se van a generar nuevos ingresos, mecanismos de control y y la distribución. El modelo de hoy no le sirve a nadie", finalizó. (Télam-Especial)