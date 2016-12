Deuda del Fútbol Para Todos: no hubo acuerdo entre el Gobierno y AFA

Ante la negativa del gobierno para abonar los 350 millones, el fútbol podría no comenzar en 2017.

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional y el Comité de Regularización de la Asociación del Fútbol Argentino no llegaron a un acuerdo para el cobro de los 350 millones de pesos correspondientes a la cuota de diciembre del Fútbol Para Todos (FPT), que fuera acordada el 23 de agosto último.

El secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y el director de FPT Fernando Marín se reunieron esta tarde en Casa Rosada con el vicepresidente del Comité de Regularización, Javier Medín, actualmente a cargo por la internación de su titular Armando Pérez, para tratar el tema de la deuda, pero no hubo acuerdo económico.

Tras el cónclave Medín se reunió en la sede de la AFA con el presidente de Defensa y Justicia, José Lemme; el de Banfield, Eduardo Espinosa; y el vicepresidente de Sarmiento de Junín, Horacio Martignoni, entre otros, para informar que no hubo una respuesta favorable para el cobro de la cuota de diciembre.

El vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, sostuvo: "ante la negativa del Gobierno de abonar la cuota de 350 millones el fútbol no comienza en 2017" y consideró que la solución es que se llame a elecciones lo antes posible.

Ferreiro aseguró que el fútbol es una industria y esto no da para más, porque los clubes están endeudados y no se puede seguir de esta manera, y subrayó que la AFA no puede continuar intervenida ya que es de los clubes. Según el dirigente de Chicago la Comisión Regularizadora está acéfala, porque el tesorero Pablo Toviggino no tiene el espacio que merece, Pérez está convaleciente y Medín está en el córner tratando de que la pelota no se vaya afuera. (Télam-Especial)