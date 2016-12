Angelici: "la copa que Boca no va a tener nunca es la de la B"

El presidente "Xeneize" respondió las cargadas de River recordando el histórico descenso.

BUENOS AIRES.- Luego de que en la final de la Copa Argentina River festejara el título utilizando una frase ("Campeón Copa Argentina, pasaporte al día") Daniel Angelici tuvo como eslogan en su campaña para ser presidente de Boca, el propio directivo salió al cruce con una picante respuesta.

"La verdad que no les podemos envidiar nada teniendo seis Copa Libertadores, tres campeonatos del mundo y más campeonatos que ellos. No les envidiamos nada, lo único que no vamos a tener nosotros es la copa que tiene ellos, la que ganaron en la B. Esa copa en Boca la vamos a tener nunca", disparó Angelici.

"Fueron muy creativos, pero la verdad no le envidio nada porque los superamos en todas las copas, menos en una. Lamentablemente y con mucha suerte, y mucho orgullo, decimos que nosotros nunca vamos a equiparar. Que ellos tienen y nosotros no: una copa que festejaron creo que cuando estuvieron en la B", repitió el presidente de Boca, sin pelos en la lengua.