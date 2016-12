"Confío en que Atlético seguirá avanzando en la Libertadores", dijo el presidente de River

El hombre fuerte del "Millonario" opinó sobre el sorteo que le tocó al "Decano".

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, se refirió al sorteo que determinó el rival que tendrá Atlético en la Copa Libertadores 2017 y le deseó lo mejor al equipo tucumano.

"Cuando le tocó el turno a Atlético en el sorteo, miré a los dirigentes tucumanos (Mario Leito y Hugo Bermúdez) para desearles suerte. Después vi que les tocó ir a la altura, que es un tema que para los argentinos no es facil, pero tengo mucha confianza y fe de que Atlético siga avanzando", dijo D'Onofrio en declaraciones a "Radio Ciudad".

Además, recordó que fue uno de los apoyó la posición de los de 25 de Mayo y Chile cuando se liberó el quinto cupo y se inició una batalla con Independiente de Avellaneda: "soy uno de los que se alegró (con la clasificación) y que también entendió que tenía el derecho a participar por ser el mejor quinto", sostuvo.

Por último, destacó que no cruzarse con los de 25 de Mayo y Chile es un punto a favor para los equipos de nuestro país. "Creo que no nos cruzamos y eso me alegra porque quiero que los argentinos lleguen lo más alto posible. Ojalá que nos encontremos jugando en la final", concluyó.

El presidente de River,, se refirió al sorteo que determinó el rival que tendrá Atlético en la Copa Libertadores 2017 y le deseó lo mejor al equipo tucumano.

"Cuando le tocó el turno a Atlético en el sorteo, miré a los dirigentes tucumanos (Mario Leito y Hugo Bermúdez) para desearles suerte. Después vi que les tocó ir a la altura, que es un tema que para los argentinos no es facil, pero tengo mucha confianza y fe de que Atlético siga avanzando", dijo D'Onofrio en declaraciones a "Radio Ciudad".

Además, recordó que fue uno de los apoyó la posición de los de 25 de Mayo y Chile cuando se liberó el quinto cupo y se inició una batalla con Independiente de Avellaneda: "soy uno de los que se alegró (con la clasificación) y que también entendió que tenía el derecho a participar por ser el mejor quinto".

Por último, destacó que no cruzarse con los de 25 de Mayo y Chile es un punto a favor para los equipos de nuestro país. "Creo que no nos cruzamos y eso me alegra porque quiero que los argentinos lleguen lo más alto posible. Ojalá que nos encontremos jugando en la final", concluyó.