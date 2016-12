Azconzábal: "la dirigencia de Huracán decidirá si va por Zampedri"

El ex DT de Atlético fue presentado en Huracán y habló del interés por el delantero del "Decano".

Juan Manuel Azconzábal, el técnico que llevó a Atlético a la Copa Libertadores 2017, fue presentado esta tarde oficialmente en Huracán y se refirió a la posibilidad de que Fernando Zampedri pase al club de Parque Patricios.

Durante una conferencia de prensa, el "Vasco" sostuvo que "Huracán es de Primera y eso hay que consolidarlo. Es nuestro primer objetivo aunque queremos un equipo protagonista por los nombres que integran el plantel".

"El hincha quiere que el equipo gane. No me gusta ser demagogo, más allá de la historia del club, y la verdad es que serán los resultados los que manden pero respetaremos el gusto de la gente", reconoció.

Azconzábal, quien anunció su sorpresiva salida del equipo de 25 de Mayo y Chile el viernes 18 de noviembre, minutos antes del partido ante Lanús, tiene la mirada puesta en uno de los goleadores del "Decano": "el pasado cercano de Fernando Zampedri con nosotros fue exitoso pero será la dirigencia la que decidirá si se va por él o no".

Sin embargo, Atlético no estaría dispuesto en dejar ir al ex Juventud Unida. "Me enteré que (Azconzábal) se quiere llevar a Zampedri a Huracán. Que se lleve primero a los jugadores que él y su representante trajeron al club y que no jugaron nunca", le dijo Mario Leito a LA GACETA. El DT tendrá que buscar una alternativa.

Se lo lleva a Aredes

La CD del "Globo" confirmó que el cuerpo técnico del "Vasco" estará compuesto por Raúl Aredes y Ariel Zapata como ayudantes de campo, mientras que Rodrigo Anaya ocupará el lugar de preparador físico.