"Si Messi me arma el equipo, me voy", dijo Bauza

El entrenador de la Selección respondió a aquellos que lo critican por entender que el astro también toma decisiones a la hora de la convocatoria.

BUENOS AIRES.- Edgardo Bauza tomó la palabra y respondió sin pelos en la lengua a todos aquellos que lo critican cuando sostienen que Lionel Messi tiene voz y voto a la hora de la conformación del equipo, y sobre todo de la convocatoria.

"A los que creen que Messi me arma el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa", disparó el DT, seguro y confiado con las decisiones tomadas desde que agarró el equipo una vez que Gerardo Martino dejó el cargo.

"Messi es el jugador más fácil para dirigir porque trata de que el equipo funcione bien", contó después Bauza como para aclarar que no hay conflicto alguno con "La Pulga", quien únicamente se dedica a jugar y respetar los planteos del cuerpo técnico, al igual que el resto de sus compañeros.